RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського закликали Данію підтримати Україну на шляху до ЄС

Фото: прапор Данії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Офісі президента просять Данію підтримати кандидатство України в Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Іноді, якщо дуже захопитися політичними напоями, можна побачити, як з даху сусіднього будинку… падає хлопчик Ісая. Сьогодні Україна, залита кров'ю дітей, намагається захистити цінності ЄС від "русского варварского мира", - заявив він.

Подоляк закликав Данію не відштовхувати Україну, а натомість підтримати надання нашій країні статусу кандидата на членство в Евросоюзі.

Нагадаємо, Данія заявила, що прийме рішення щодо кандидатства України в ЄС тільки після висновку Європейської комісії.

Раніше повідомлялося, що Данія та Нідерланди не збираються підтримувати надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу на червневому саміті лідерів ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзДанияОфіс президентаІрина Подоляк