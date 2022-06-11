У Зеленского призвали Данию поддержать Украину на пути в ЕС
В Офисе президента просят Данию поддержать кандидатство Украины в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Иногда, если очень увлечься политическими напитками, можно увидеть, как с крыши соседнего дома... падает мальчик Исайя. Сегодня Украина, залитая кровью детей, пытается защитить ценности ЕС от "русского варварского мира", - заявил он.
Подоляк призвал Данию не отталкивать Украину, а поддержать предоставление нашей стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Напомним, Дания заявила, что примет решение о кандидатстве Украины в ЕС только после заключения Европейской комиссии.
Ранее сообщалось, что Дания и Нидерланды не собираются поддерживать предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза на июньском саммите лидеров ЕС.