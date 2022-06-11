ru ua
Сб, 11 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Зеленского призвали Данию поддержать Украину на пути в ЕС

Новина українською →
Дания, Суббота 11 июня 2022 21:07
У Зеленского призвали Данию поддержать Украину на пути в ЕС Фото: флаг Дании (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Офисе президента просят Данию поддержать кандидатство Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Иногда, если очень увлечься политическими напитками, можно увидеть, как с крыши соседнего дома... падает мальчик Исайя. Сегодня Украина, залитая кровью детей, пытается защитить ценности ЕС от "русского варварского мира", - заявил он.

Подоляк призвал Данию не отталкивать Украину, а поддержать предоставление нашей стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Напомним, Дания заявила, что примет решение о кандидатстве Украины в ЕС только после заключения Европейской комиссии.

Ранее сообщалось, что Дания и Нидерланды не собираются поддерживать предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза на июньском саммите лидеров ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Дания Офис президента Ирина Подоляк
NEWS
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз