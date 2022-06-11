У Зеленського закликали Данію підтримати Україну на шляху до ЄС

В Офісі президента просять Данію підтримати кандидатство України в Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Іноді, якщо дуже захопитися політичними напоями, можна побачити, як з даху сусіднього будинку… падає хлопчик Ісая. Сьогодні Україна, залита кров'ю дітей, намагається захистити цінності ЄС від "русского варварского мира", - заявив він.

Подоляк закликав Данію не відштовхувати Україну, а натомість підтримати надання нашій країні статусу кандидата на членство в Евросоюзі.