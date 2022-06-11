ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського закликали Данію підтримати Україну на шляху до ЄС

Новость на русском →
Данія, Субота 11 червня 2022 21:07
У Зеленського закликали Данію підтримати Україну на шляху до ЄС Фото: прапор Данії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Офісі президента просять Данію підтримати кандидатство України в Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Іноді, якщо дуже захопитися політичними напоями, можна побачити, як з даху сусіднього будинку… падає хлопчик Ісая. Сьогодні Україна, залита кров'ю дітей, намагається захистити цінності ЄС від "русского варварского мира", - заявив він.

Подоляк закликав Данію не відштовхувати Україну, а натомість підтримати надання нашій країні статусу кандидата на членство в Евросоюзі.

Нагадаємо, Данія заявила, що прийме рішення щодо кандидатства України в ЄС тільки після висновку Європейської комісії.

Раніше повідомлялося, що Данія та Нідерланди не збираються підтримувати надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу на червневому саміті лідерів ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Дания Офіс президента Ірина Подоляк
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз