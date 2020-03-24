В ОП пояснили, чому в Україні не можуть ввести надзвичайний стан

Уряд не готовий зупинити більшу частину економіки України

В Офісі президента пояснили, чому в Україні не можуть ввести надзвичайний стан у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це розповіла заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, уряд не готовий зупинити більшу частину економіки України.

"Коли ми говоримо про надзвичайний стан, 70% нашої екпортної виручки - аграрії та металурги. Чи можна їх зупинити? Звичайно ні! Чи можна зупинити критичну інфраструктуру? Ні! Ми не можемо зупинити агарний сектор, це означає, що не можемо зупинити постачальників насіння, техніки і палива, добрив. Якщо йти за такою логікою, зрозуміємо, що ми не можемо зупинити більшу частину економіки. Адже не може працювати металургійний завод без коксу, без транспорту. Ми не можемо порвати в один момент всі ланцюжкі, які працюють", - заявила Ковалів.

Водночас, заступниця голови ОП не виключила, що динаміка поширення коронавірусу в Україні може змінитись за кілька днів.

"На сьогодні з тією динамікою з коронавірусом, підстав введення надзвичайного стану немає. Звичайно, що ситуація може змінитись. На сьогодні динаміка буде видна протягом наступних кількох днів чи, можливо, тижня", - зазначила вона.

Нагадаємо, в Україні станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу. За минулу добу, 22 березня, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась на 26 осіб.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав Верховну раду ввести надзвичайний стан в Україні у зв'язку з коронавірусом.

У свою чергу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні наразі немає потреби вводити надзвичайний стан.