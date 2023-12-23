В ОП пояснили, як підвищити ефективність санкцій, щоб зменшити можливості Росії

Один із пріоритетів залишається незмінним - необхідно повністю позбавити Росію фінансових можливостей для фінансування війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Як підвищити ефективність санкцій:
"Нагадаю, що 40%+ російського бюджету - це затверджені асигнування на закупівлю військової техніки та мобілізацію", - пише Подоляк.
"Головне: необхідно змусити Росію максимально заплатити за війну "тут і зараз", одночасно зменшивши її можливості купувати на світовому ринку товари військового призначення та подвійного використання з корупційною премією", - додав радник голови Офісу президента.
Європейський союз нещодавно ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти Російської Федерації. Як розповідав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, пакет обмежень запропонує "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".
Зокрема до списку санкцій увійшли:
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