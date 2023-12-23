В ОП объяснили, как повысить эффективность санкций, чтобы снизить возможности России

Один из приоритетов остается неизменным - необходимо полностью лишить Россию финансовых возможностей для финансирования войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Как повысить эффективность санкций:
"Напомню, что 40%+ российского бюджета - это утвержденные ассигнования на закупку военной техники и мобилизацию", - пишет Подоляк.
"Главное: необходимо заставить Россию максимально заплатить за войну "здесь и сейчас", одновременно уменьшив ее возможности покупать на мировом рынке товары военного назначения и двойного использования с коррупционной премией", - добавил советник главы Офиса президента.
Европейский союз недавно ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против Российской Федерации. Как рассказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пакет ограничений предложит "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".
В частности, в список санкций вошли:
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