В ОП підтвердили інформацію про ДТП за участю дитячого омбудсмена

Фото: Микола Кулеба (facebook.com/KulebaMykola)

Кулеба потрапив в аварію разом зі своїми дітьми

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба сьогодні, 24 листопада, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) зі своїми дітьми. Цю інформацію підтвердили РБК-Україна в Офісі президента.

"Потрапили в аварію, всі живі, отримують необхідну медичну допомогу", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, раніше керівник громадського руху "Живи" Оксамита Новачук повідомила, що Кулеба і один з його дітей перебувають у тяжкому стані.

"Друзі, наш брат Микола Кулеба, уповноважений президента у справах дітей, потрапив в аварію. Він та одна з трьох його дітей перебувають у важкому стані", - написала вона.

Крім того, засновник dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці Facebook написав, що аварія сталася в Чабанах.

"Попередньо, з дітьми на червоне світло Чабанах проїхав уповноважений президента у справах дітей Микола Кулеба. Двоє у важкому стані. Нагадаємо, з двома дітьми, без дитячих крісел на червоний наосліп", - написав він.