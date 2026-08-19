В ОП планували завадити Клименку знову очолити САП, - плівки зі справи "Форест Гамп"

У межах операції "Форест Гамп", яку спільно провели НАБУ та САП, стали відомі деталі розмов окремих чиновників ОП.

Так, з'ясувалося, що 9 червня 2026 року заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра обговорювала вибори членів громадської ради контролю НАБУ.

"Там, де наша Інна, де там Аня ***, яку я знаю. Як ми можемо там зібрати якомога більше голосів? Як це зробити?", - цікавилася вона у свого співрозмовника.

Окрім того, Мудра пропонувала дати хабарі, щоб керівником САП обрали вигідну їй людину.

"То есть, кому оце от порозкидати, щоб проголосували. Подивися, будь ласка. Кому-то надо это раскинуть. Глянь, пожалуйста. Я тебе отправила. Можешь ты порасбрасывать, чтоб твои эти...", - пропонувала вона співрозмовнику.

Минуло ще кілька днів, і Мудра обурювалася, що ОП не має жодної альтернативи Клименку.

"Я вчера пришла к *** (високопосадовець ОПУ), и говорю: *** (високопосадовець ОПУ), мы наступаем на те же грабли, как в прошлый раз. Мы не думаем и не готовим приемника Клименко. Ну, Клименко ж спит и видит себя переизбраным. А нам надо, чтобы Клименко переизбрали? Ну какая-то информация есть", - скаржилася заступниця глави ОП.

Цього ж дня Мудра висловлювала своє невдоволення главою САП та називала його "безпринципним".

"Ну, то есть, этот человек (Клименко - ред.) беспринципный. Этот человек переступит через тебя и пойдет дальше. То есть, он не наш. То, что он ситуативно в данном моменте с вами общается, это не значит, что он вас не будет так же догонять как Андрея (Єрмака - ред.) и всех остальных", - бідкалася Мудра.