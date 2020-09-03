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В ОП отреагировали на решение суда по вкладам Суркисов в ПриватБанке

Автор: Александр Белоус

Правосудие должно происходить справедливо и взвешенно

Только справедливое и беспристрастное рассмотрение дел по сути может называться правосудием и может претендовать на доверие. Таким образом заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив прокомментировала решение суда о принудительном взыскании с "ПриватБанка" почти 10 млрд грн.

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Об этом Ковалив написала на своей странице в Facebook.

Как отметила Ковалив, Министерство финансов, Национальный банк, "ПриватБанк" и правительство не согласны с вынесенным решением и будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде.

"Хочу подчеркнуть, что государственный "ПриватБанк" является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков, и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному "ПриватБанку". Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Министерство финансов не соглашаются с решением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы.

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