В ОП опровергли возврат Гостомеля: все еще идет бой

Советник Офиса президента Алексей Арестович опроверг возвращение под контроль Украины Гостомеля в Киевской области. В городе еще продолжается бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Арестовича .

"Уточняю. Все еще идет бой (в Гостомеле - ред.). Работает наша артиллерия и танки", - написал Арестович.

Он добавил, что предыдущий пост он удалил для избежания недоразумений. Арестович уточнил, что Офис президента не сообщает ложной информации даже с целью "информационной борьбы".

"К сожалению, неточности неизбежны и с Гостомелем - это была первая из них", - подчеркнул советник ОП.