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В ОП спростували повернення Гостомеля: все ще йде бій

Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник офісу президента Олексій Арестович спростував повернення під контроль України Гостомеля в Київській області. В місті ще триває бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Арестовича.

"Уточнювати. Все ще йде бій (в Гостомелі - ред.). Працює наша артилерія і танки", - написав Арестович.

Він додав, що попередній пост він видалив для уникнення непорозумінь. Арестович уточнив, що Офіс президента не повідомляє неправдивої інформації навіть з метою "інформаційної боротьби".

"На жаль, неточності неминучі і з Гостомелем - це була перша з них", - підкреслив радник ОП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові взяли під контроль аеродром у Гостомелі.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються через вторгнення Росії - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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