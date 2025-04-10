ОП окреслив "червону лінію" у переговорах з Росією, США вже проінформовані

Україна, під час переговорів з Російською Федерацією (РФ) про припинення вогню, не прийматиме жодних обмежень щодо чисельності, а також боєготовності своїх Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента (ОП) Павла Палісу в інтерв'ю Reuters.

Як нагадує Reuter, диктатор Володимир Путін заявляв, що для початку мирних переговорів, необхідно щоб:

чисельність української армії була обмежена;

Київ відмовився від планів вступити до НАТО;

Україна вивела своїх воїнів з чотирьох областей.

"Це принципова позиція України - ніхто, а тим більше країна-агресор Росія, не буде диктувати Україні, які збройні сили вона повинна мати", - заявив Паліса.

Про відповідну позицію Україна повідомила й Штатам.

Заступник голови ОП зауважив, що саме добре підготовлена українська армія, є найкращою гарантією безпеки для країни від повторення російських атак після досягнення мирної угоди.

"Я можу здогадуватися, чим керується Російська Федерація - можливо, вони хочуть підготуватися, щоб полегшити собі життя в майбутньому, але ні. Наше завдання - добре засвоїти уроки (минулого, - ред.), - додав він.