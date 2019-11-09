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В ОП объяснили увеличение финансирования СБУ и МВД

Новости » Политика     09.11.2019 - 08:21
В ОП объяснили увеличение финансирования СБУ и МВД
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Финансирование увеличивают, чтобы уравнять подразделения силовых структур в зоне ООС

Увеличение финансирования Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел в проекте государственного бюджета на 2020 год связано с необходимостью уравнять подразделения всех силовых ведомств, которые находятся в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как заявил Богдан, президент хочет выровнять уровень заработной платы между Вооруженными силами и всеми силовыми структурами, которые находятся в зоне проведения ООС на Донбассе.

"Военные подразделения Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а именно Национальная гвардия, Государственная пограничная служба также находятся на передовой, тоже постоянно под огнем, тоже несут определенные потери. Поэтому чтобы выровнять уровень получаемых средств между Вооруженными силами Украины, СБУ и подразделениями МВД, которые находятся на передовой, часть средств необходимо увеличить именно для таких выплат", - пояснил он.

Кроме того, руководитель ОП добавил, что во время прошлой избирательной кампании одним из главных направлений властей было увеличение выплат военным, однако на данный момент "это было немного искажено".

Напомним, ранее сообщалось, что правительство предложило резко увеличить расходы на силовые ведомства в 2020 году. По данным проекта госбюджета на 2020 год, правительство предлагает увеличить расходы на МВД до 81,6 млрд гривен и расходы на СБУ до 11,9 млрд гривен.

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