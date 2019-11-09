В ОП пояснили збільшення фінансування СБУ та МВС

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Фінансування збільшують, щоб урівняти підрозділи силових структур в зоні ООС

Збільшення фінансування Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ в проекті державного бюджету на 2020 рік пов'язане з необхідністю урівняти підрозділи всіх силових відомств, які знаходяться в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Як заявив Богдан, президент хоче вирівняти рівень заробітної плати між Збройними силами та всіма силовими структурами, які знаходяться в зоні проведення ООС на Донбасі.

"Військові підрозділи Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ, а саме Національна гвардія, Державна прикордонна служба також знаходяться на передовій, теж постійно під вогнем, теж несуть певні втрати. Тому щоб вирівняти рівень одержуваних коштів між Збройними силами України, СБУ та підрозділами МВС, які знаходяться на передовій, частину коштів необхідно збільшити саме для таких виплат", - пояснив він.

Крім того, керівник ОП додав, що під час минулої виборчої кампанії одним з головних спрямувань влади булу збільшення виплат військовим, однак на даний момент "це було трохи перекручене".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд запропонував різко збільшити видатки на силові відомства в 2020 році. За даними проекту держбюджету на 2020 рік, уряд пропонує збільшити витрати на МВС до 81,6 млрд гривень та витрати на СБУ до 11,9 млрд гривень.