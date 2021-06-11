В ОП объяснили цель создания Конгресса местных и региональных властей

По его словам, есть множество вопросов, которые регионам нужно решать с "центром".

"Все предложения или проблемы, с которыми представители регионов обращаются в Конгресс, будут решаться через решения президента, правительства или парламента", - объяснил Тимошенко.

Один из источников в местном самоуправлении утверждает, что идея о создании нового органа принадлежит руководителю ОП Андрею Ермаку, который в комментарии РБК-Украина пояснил: "Конгресс местных и региональных властей дает возможность привлечь их к обсуждению ключевых проблем".

На заседаниях палат Конгресса, по словами Ермака, уже обсуждаются конкретные задачи: модернизация коммунальной инфраструктуры, упрощение процедур в строительстве и обновление инструментов стимулирования инвестиций, в частности, технопарков.