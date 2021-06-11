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В ОП объяснили цель создания Конгресса местных и региональных властей

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Киев, Пятница 11 июня 2021 09:10
В ОП объяснили цель создания Конгресса местных и региональных властей Фото: заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Офисе президента Украины сказали, зачем создали Конгресс местных и региональных властей. Его создали, чтобы максимально ускорить коммуникацию местной и государственной власти.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, говорится в материале "Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами".

По его словам, есть множество вопросов, которые регионам нужно решать с "центром".

"Все предложения или проблемы, с которыми представители регионов обращаются в Конгресс, будут решаться через решения президента, правительства или парламента", - объяснил Тимошенко.

Один из источников в местном самоуправлении утверждает, что идея о создании нового органа принадлежит руководителю ОП Андрею Ермаку, который в комментарии РБК-Украина пояснил: "Конгресс местных и региональных властей дает возможность привлечь их к обсуждению ключевых проблем".

На заседаниях палат Конгресса, по словами Ермака, уже обсуждаются конкретные задачи: модернизация коммунальной инфраструктуры, упрощение процедур в строительстве и обновление инструментов стимулирования инвестиций, в частности, технопарков.

Напомним, в Украине начал работу Конгресс региональных властей. Новый орган поможет наладить постоянный диалог между местной властью и правительством.

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