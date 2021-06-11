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В ОП пояснили мету створення Конгресу місцевих і регіональних влад

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 09:10
В ОП пояснили мету створення Конгресу місцевих і регіональних влад Фото: заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Офісі президента України сказали, навіщо створили Конгрес місцевої та регіональної влади. Його створили, щоб максимально прискорити комунікацію місцевої та державної влади.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, йдеться в матеріалі "Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами".

За його словами, є безліч питань, які регіонам потрібно вирішувати з "центром".

"Всі пропозиції або проблеми, з якими представники регіонів звертаються до Конгресу, будуть вирішуватися через рішення президента, уряду або парламенту", - пояснив Тимошенко.

Одне з джерел в місцевому самоврядуванні стверджує, що ідея про створення нового органу належить керівнику ОП Андрію Єрмаку, який в коментарі РБК-Україна пояснив: "Конгрес місцевих і регіональних влад дає можливість залучити їх до обговорення ключових проблем".

На засіданнях палат Конгресу, за словами Єрмака, вже обговорюються конкретні завдання: модернізація комунальної інфраструктури, спрощення процедур у будівництві та оновлення інструментів стимулювання інвестицій, зокрема, технопарків.

Нагадаємо, в Україні розпочав роботу Конгрес регіональної влади. Новий орган допоможе налагодити постійний діалог між місцевою владою та урядом.

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