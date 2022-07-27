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В ОП объяснили, почему именно Костин возглавил Генпрокуратуру

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Причина назначения Андрея Костина на должность генерального прокурора состоит в том, что он оказался оптимальным кандидатом, который в довольно сложном положении действительно сможет оптимизировать работу этого ведомства.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Как законодатель и глава профильного комитета он (Костин - ред.) хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист - имеет безупречную репутацию в профессиональной среде", - отметил Подоляк.

То есть, по словам советника главы ОП, ключевая опция у новоназначенного генпрокурора - профессионализм.

"У господина Костина нет намека на объемную токсичность: о нем хорошо отзываются не только коллеги по сессионному залу - а это важно, ведь именно с парламентом должна активно работать генеральный прокурор с точки зрения ситуативной отчетности, - но и представители стран-партнеров", - подчеркивает Подоляк.

И последний, по его мнению, серьезный аргумент - это то, что стратегическим направлением работы органов прокуратуры сегодня является процессуальное руководство расследованием российских военных преступлений, правильный сбор и надлежащая процессуальная фиксация доказательств.

"Это предусматривает работу с европейской юстицией, обращение за международной правовой помощью. Костин, на мой взгляд, абсолютно системный игрок, прагматичный человек и "юридический перфекционист". Сегодня это крайне важно - меньше голословного пиара, а больше профессиональной и скрупулезной работы. Кстати, именно эти качества - профессионализм, юридическая въедливость, круглосуточное трудолюбие в стрессовых условиях - я лично увидел у Костина в рамках совместной работы в переговорной группе. Именно поэтому президент остановился именно на его кандидатуре", - пояснил Подоляк.

Назначение Костина

Напомним, сегодня генеральным прокурором Украины был назначен Андрей Костин. Глава правового комитета ВР займет кресло руководителя ОГПУ после увольнения Ирины Венедиктовой. Это решение утвердила Верховная рада 27 июля.

Что известно о новом генпрокуроре и как голосовали депутаты - читайте в материале РБК-Украина.

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Генеральная прокуратура УкраиныИрина Подоляк