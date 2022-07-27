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В ОП пояснили, чому саме Костін очолив Генпрокуратуру

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Причина призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора є в тому, що він виявився оптимальним кандидатом, який в досить складному становищу дійсно зможе оптимізувати роботу цього відомства.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Як законодавець та голова профільного комітету він (Костін - ред.) добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист - має бездоганну репутацію в професійному середовищі", - зазначив Подоляк.

Тобто, за словами радника голови ОП, ключова опція у новопризначеного генпрокурора, а саме - професійність - присутня.

"В пана Костіна немає натяку на об’ємну токсичність: про нього добре відгукуються не тільки колеги по сесійній залі - а це важливо, адже саме з парламентом має активно працювати генеральний прокурор з точку зору ситуативної звітності, - а й представники країн-партнерів", - підкреслює Подоляк.

І останній, на його думку, серйозний аргумент - це те, що стратегічним напрямком роботи органів прокуратури сьогодні є процесуальне керівництво розслідуваннями російських воєнних злочинів, правильний збір та належна процесуальна фіксація доказів.

"Це передбачає роботу з європейською юстицією, звернення за міжнародною правовою допомогою. Костін, на мій погляд, абсолютно системний гравець, прагматична людина та "юридичний перфекціоніст". Сьогодні це вкрай важливо - менше голослівного піару, а більше професійної та скрупульозної роботи. До речі, саме ці якості - професійність, юридична в'їдливість, цілодобова працьовитість в стресових умовах - я особисто побачив в пана Костіна в рамках спільної роботи у переговорній групі. Саме тому президент зупинився саме на його кандидатурі", - пояснив Подоляк.

Призначення Костіна

Нагадаємо, сьогодні генеральним прокурором України було призначено Андрія Костіна. Голова правового комітету ВР займе крісло керівника ОГПУ після звільнення Ірини Венедіктової. Це рішення затвердила Верховна рада 27 липня.

Що відомо про нового генпрокурора та як голосували депутати - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Генеральна прокуратура УкраїниІрина Подоляк