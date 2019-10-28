В ОП обговорили законопроект щодо надання соціальних гарантій воїнам-добровольцям

Фото: Офис президента (РБК-Україна)

Законопроект планується розглянути на пленарному засіданні Верховної ради 29 жовтня

В Офісі президента представники добровольчого руху, волонтери та народні депутати обговорили законопроект № 2045-1 стосовно надання статусу та соціальних гарантій добровольцям - учасникам АТО та ООС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Заступник керівника Офісу президента Анна Коваленко наголосила, що президент визначив цей законопроект для розгляду Радою як невідкладний.

"Законопроект визнає добровольців і волонтерів і впроваджує механізм, відповідно до якого людям, котрі захистили наш кордон у 2014 році та на початку 2015-го, надається статус учасників бойових дій", - зазначила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

За її словами, до комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів надійшли пропозиції ветеранських і волонтерських організацій щодо законопроекту про статус добровольців.

"Зокрема, запропоновано не скорочувати термін розгляду законопроекту, щоб ми могли спільно з представниками громадських організацій опрацювати зміни до цього документа на друге читання", - заявила голова комітету.

Законопроект планується розглянути на пленарному засіданні Верховної ради 29 жовтня.

Коваленко також повідомила, що ведеться робота над законопроектом про статус військових капеланів. Крім того, готуються проекти законів про центри територіального комплектування та про соціальну підтримку резервістів.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що до 15 листопада мають бути підготовлені зміни до закону "Про статус ветеранів війни та їх соціального захисту".

Нагадаємо, 14 жовтня Володимир Зеленський відвідав штаб операції Об'єднаних сил в рамках робочої поїздки на Донбас. Там він ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС.