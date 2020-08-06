В ОП назвали условие для получение ипотеки

В Офисе украинского президента рассказали об условиях предоставления кредита на жилье. В среднем продолжительность ипотечных кредитов составляет от 10 до 30 лет.

Об этом заявила на брифинге заместитель главы ОП Юлия Ковалив.

Она рассказала, что нет одной программы, по которой работает ипотека, но в среднем это ставка от 8,8% до 9,9% или 10%.

"Получать может любой. Единственное требование, это заемщики должны продемонстрировать банкам наличие дохода их семьи или домохозяйства, который позволит им обслуживать свой кредит", - отметила она.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заявила, что кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.