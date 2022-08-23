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В ОП назвали сумму экстренной помощи Украине на восстановление разрушенных объектов

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Украина, Вторник 23 августа 2022 11:44
В ОП назвали сумму экстренной помощи Украине на восстановление разрушенных объектов Фото: заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина нуждается в помощи стран Запада для восстановления уничтоженных объектов критической инфраструктуры. В очень короткой перспективе сумма составляет 17 млрд долларов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

"Если говорить об объемах помощи, мы сейчас говорим о fast recovery plan - это тот план, который требует уже сейчас содействия в восстановлении уничтоженных объектов критической инфраструктуры, это и мосты, и школы - это 17 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, это то, в чем Украина нуждается в очень короткой перспективе, и эта цифра озвучивается партнерам.

Сибига сообщил, что в рамках этого fast recovery plan Эстония - "первая страна, которая взяла на себя восстановление школы, кажется, в Житомирской области на сумму около 2 млн долларов".

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что необходимо понимать принципы, при которых эта помощь будет оказываться.

"Я думаю, что у нас такое понимание с нашими партнерами уже сформировано. Ожидается еще важная конференция в Германии. По выработке именно подходов и принципов предоставления этой помощи в восстановлении Украины. Это не чисто донорская конференция, а именно для понимания, как это делать", - добавил он.

Напомним, по данным агентства Fitch Ratings на середину июня ущерб только инфраструктуре Украины оценивается в более чем 100 млрд долларов

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