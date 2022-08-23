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В ОП назвали суму екстреної допомоги Україні на відновлення зруйнованих об'єктів

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 11:44
В ОП назвали суму екстреної допомоги Україні на відновлення зруйнованих об'єктів Фото: заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Україна потребує допомоги країн Заходу для відновлення знищених об'єктів критичної інфраструктури. У дуже короткій перспективі сума становить 17 млрд доларів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник керівника офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

"Якщо говорити про обсяги допомоги, ми зараз говоримо про fast recovery plan - це той план, який вимагає вже зараз сприяння у відновленні знищених об'єктів критичної інфраструктури, це і мости, і школи - це 17 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, це те, чого Україна потребує в дуже короткій перспективі, і ця цифра озвучується партнерам.

Сибіга повідомив, що в рамках цього fast recovery plan Естонія - "перша країна, яка взяла на себе відновлення школи, здається, в Житомирській області на суму близько 2 млн доларів".

Заступник керівника офісу президента зазначив, що необхідно розуміти принципи, за яких ця допомога надаватиметься.

"Я думаю, що у нас таке розуміння з нашими партнерами вже сформовано. Очікується ще важлива конференція в Німеччині. З вироблення саме підходів і принципів надання цієї допомоги у відновленні України. Це не чисто донорська конференція, а саме для розуміння, як це робити", - додав він.

Нагадаємо, за даними агентства Fitch Ratings на середину червня збиток тільки інфраструктурі України оцінюється в більш ніж 100 млрд доларів

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