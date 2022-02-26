В ОП назвали города, в которых идут серьезные бои с оккупантами

Чиновник отметил, что мощные боевые действия идут в Херсоне, Николаеве и Одессе, поскольку это направление считается приоритетным для РФ.

"Они хотели там закрепиться, но им это не удастся", - подчеркивает он.

Подоляк сообщает, что также ожесточенные бои ведутся за Мариуполь, однако "никаких шансов на то, что город перейдет на сторону Российской Федерации или будет захвачен, на сегодня нет".

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