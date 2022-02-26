В ОП назвали міста, в яких йдуть серйозні бої з окупантами

Чиновник зазначив, що потужні бойові дії йдуть в Херсоні, Миколаєві та Одесі, оскільки цей напрямок вважається пріоритетним для РФ.

"Вони хотіли там закріпитися, але їм це не вдасться", - наголошує він.

Подоляк повідомляє, що також запеклі бої ведуться за Маріуполь, проте "жодних шансів на те, що місто перейде на бік Російської Федерації або буде захоплене, на сьогодні немає".

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