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В ОП назвали міста, в яких йдуть серйозні бої з окупантами

Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ продовжують серйозні бої з російськими військами, тримаючи оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя, при цьому ситуація залишається під нашим контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова радника керівника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Чиновник зазначив, що потужні бойові дії йдуть в Херсоні, Миколаєві та Одесі, оскільки цей напрямок вважається пріоритетним для РФ.

"Вони хотіли там закріпитися, але їм це не вдасться", - наголошує він.

Подоляк повідомляє, що також запеклі бої ведуться за Маріуполь, проте "жодних шансів на те, що місто перейде на бік Російської Федерації або буде захоплене, на сьогодні немає".

Відео: в ОП розповіли про ситуацію на фронтах після двох діб відбиття атак РФ

Раніше повідомлялося, що станом на третій день війни Росії проти України противник вже втратив 3 500 військових, майже 200 осіб взяли в полон.

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