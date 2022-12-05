В ОП назвали головну умову для надання Росії "гарантій безпеки"

Україна погодиться надати Росії "гарантії безпеки", лише за умови, якщо Москва повністю відмовиться від ядерної зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"У річницю Будапештського меморандуму тема "колективних гарантій для РФ" виглядає інтригуюче. Але якщо Москві це дійсно потрібно... Україна може гарантувати безпеку Росії в обмін на повну відмову Москви від ядерної зброї. Підписати договір можна в одному місті - Будапешті, Угорщина", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Росія повинна виконати перед тим, як Україна погодиться на забезпечення "гарантій безпеки" для ворога.

Тим часом пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона також розкритикував секретар РНБО Олексій Данілов. Як відзначив останній, найкращою "гарантією безпеки" для світу буде саме денуклеаризація та демілітаризації Росії.

У Фінляндії, коментуючи слова Макрона, заявили, що саме Україна та інші країни потребують "гарантій", а не Москва.

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