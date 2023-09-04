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В ОП критикують країни за масштабні закупівлі зброї: підтримуйте Україну, а не нові війни

Понеділок 04 вересня 2023 16:51
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В ОП критикують країни за масштабні закупівлі зброї: підтримуйте Україну, а не нові війни Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейським країнам варто підтримувати Україну у боротьбі проти Росії зараз, а не закуповувати зброю, аби заохочувати агресора до підготовки до нових воєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Щоразу, коли бачу новини про масштабні закупівлі зброї та техніки різними європейськими країнами, у голові постає одне просте питання: а з ким ви збираєтеся воювати найближчі 100 років? Ні, я цілком серйозно", - написав він.

Подоляк зазначив, що якщо єдиний і головний стратегічний противник Європи - це Росія з її бездонними імперськими апетитами, а демілітаризацію російського потенціалу зараз здійснює Україна, чи не правильніше і дешевше зараз було б підтримати нашу державу та відкинути російську загрозу на багато десятиліть?

"Чи хтось дійсно серйозно обирає інвестиції в сумнівні "мирні плани" заохочень агресора та підготовку до війни власного народу?" - додав радник голови ОП.

Зазначимо, що на тлі російської агресії проти України різні країни Європи та світу почали приділяти більше уваги своєму ВПК та закуповувати різноманітне озброєння.

До прикладу, Литва хоче закупити танки Leopard, а Польща уклала контракт на постачання для армії кількох сотень протитанкових керованих ракет Spike-LR.

До того ж, Австралія збирається закупити крилаті ракети Tomahawk, які перебувають на озброєнні лише США та Британії.

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Михайло Подоляк Війна Росії проти України
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