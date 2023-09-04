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В ОП критикуют страны за масштабные закупки оружия: поддерживайте Украину, а не новые войны

Понедельник 04 сентября 2023 16:51
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В ОП критикуют страны за масштабные закупки оружия: поддерживайте Украину, а не новые войны Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейским странам следует поддерживать Украину в борьбе против России сейчас, а не закупать оружие, чтобы поощрять агрессора для подготовки к новым войнам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Каждый раз, когда вижу новости о масштабных закупках оружия и техники разными европейскими странами, в голове встает один простой вопрос: а с кем вы собираетесь воевать в ближайшие 100 лет? Нет, я вполне серьезно", - написал он.

Подоляк отметил, что если единственный и главный стратегический противник Европы - это Россия с ее бездонными имперскими аппетитами, а демилитаризацию российского потенциала сейчас осуществляет Украина, не правильнее и дешевле сейчас было бы поддержать наше государство и откинуть российскую угрозу на многие десятилетия?

"Действительно ли кто-нибудь серьезно выбирает инвестиции в сомнительные "мирные планы" поощрений агрессора и подготовку к войне собственного народа?" - добавил советник главы ОП.

Отметим, что на фоне российской агрессии против Украины разные страны Европы и мира начали больше внимания уделять своему ВПК и закупать разнообразное вооружение.

К примеру, Литва хочет закупить танки Leopard, а Польша заключила контракт на поставку для армии нескольких сотен противотанковых управляемых ракет Spike-LR.

К тому же, Австралия собирается закупить крылатые ракеты Tomahawk, которое находитя на вооружении только США и Британии.

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Михаил Подоляк Война России против Украины
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