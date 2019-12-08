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Под Офисом президента активисты установили палатки

Новости » Общество     08.12.2019 - 21:49
Под Офисом президента активисты установили палатки
Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина, Виталий Носач)

В акции принимают участие около двух тысяч человек

Участники акции "Варта на Банковій" в Киеве продолжают устанавливать палатки перед зданием Офиса президента на Банковой. Об этом сообщает кореспондент РБК-Украина.

Под ОП появилось несколько нежилых палаток. Представители "Национального корпуса" монтируют конструкцию почти на всю ширину улицы между "Домом с химерами" и зданием Офиса президента.

Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина, Виталий Носач)

Напомним, под Офисом президента на Банковой в Киеве с 19:00 проходит акция "Варта на Банковій". Под Офисом президента произошла небольшая потасовка, не пускают сцену. Планируется, что активисты разложат палатки и останутся там на ночь. Акция проходит накануне саммита нормандской четверки в понедельник, 9 декабря, где предположительно президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

В полиции сообщили, что в акции под ОП в Киеве вечером, 8 декабря, принимает участие около двух тысяч человек. Сейчас под ОП массовые мероприятия продолжаются. На месте мероприятий несут службу полицейские, офицеры Национальной гвардии и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

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