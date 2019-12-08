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Під Офісом президента активісти встановили намети

Новини » Суспільство     08.12.2019 - 21:49
Під Офісом президента активісти встановили намети
Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна, Віталій Носач)

В акції беруть участь близько двох тисяч осіб

Учасники акції "Варта на Банковій" в Києві продовжують встановлювати намети перед будівлею Офісу президента на Банковій. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під ОП з'явилося кілька нежитлових наметів. Представники "Національного корпусу" монтують конструкцію майже на всю ширину вулиці між "Будинком з химерами" і будівлею Офісу президента.

Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нагадаємо, під Офісом президента на Банковій в Києві з 19:00 проходить акція "Варта на Банковій". Під Офісом президента сталася невелика бійка, не пускають сцену. Планується, що активісти розкладуть намети і залишаться там на ніч. Акція проходить напередодні саміту нормандської четвірки у понеділок, 9 грудня, де, ймовірно, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

У поліції повідомили, що в акції під ОП в Києві ввечері, 8 грудня, бере участь близько двох тисяч осіб. Зараз під ОП масові заходи тривають. На місці заходів несуть службу поліцейські, офіцери Національної гвардії і працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій

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