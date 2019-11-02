ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ООС заявили, що жителі Золотого знаходяться в безпеці після розведення

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 17:56
В ООС заявили, що жителі Золотого знаходяться в безпеці після розведення
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

В ООС заявили, що українська армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення

Загроз для місцевого населення в населеному пункті Золоте-4 після розведення військ не існує. Про це заявив командир оперативно-тактичної угруповання "Північ" Олег Мікац, повідомляє штаб ООС, передає РБК-Україна.

"Ніякої загрози для місцевого населення після розведення не існує ... Ми змінили лише тактичне становище, але система вогню, яка організована, і ті заходи, які ми виконували і виконуємо, гарантовано будуть надавати можливість місцевому населенню відчувати себе в безпеці", - сказав Мікац, додавши, що українська армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення.

Нагадаємо, режим обмеження на пересування в районі розведення сил в Золотому буде скасовано в неділю, 3 листопада. За словами Микаца, починаючи з 3 листопада, на ділянці розведення сил в Золотому можна буде вільно пересуватися. Також представник штабу додав, що в районі розведення сил в Золотому вже 12 днів не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Як відомо, 29 жовтня у Золотому почалося розведення сил і засобів. У п'ятницю, 1 листопада, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили завершення розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.

Бойовики з початку доби п'ять разів обстріляли позиції ООС Бойовики "ЛНР" почали відводити війська в Золотому
Теми: Новини ООС
Новини України ЗолотоеООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся