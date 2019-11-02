В ООС заявили, що жителі Золотого знаходяться в безпеці після розведення

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В ООС заявили, що українська армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення

Загроз для місцевого населення в населеному пункті Золоте-4 після розведення військ не існує. Про це заявив командир оперативно-тактичної угруповання "Північ" Олег Мікац, повідомляє штаб ООС, передає РБК-Україна.

"Ніякої загрози для місцевого населення після розведення не існує ... Ми змінили лише тактичне становище, але система вогню, яка організована, і ті заходи, які ми виконували і виконуємо, гарантовано будуть надавати можливість місцевому населенню відчувати себе в безпеці", - сказав Мікац, додавши, що українська армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення.

Нагадаємо, режим обмеження на пересування в районі розведення сил в Золотому буде скасовано в неділю, 3 листопада. За словами Микаца, починаючи з 3 листопада, на ділянці розведення сил в Золотому можна буде вільно пересуватися. Також представник штабу додав, що в районі розведення сил в Золотому вже 12 днів не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Як відомо, 29 жовтня у Золотому почалося розведення сил і засобів. У п'ятницю, 1 листопада, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили завершення розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.