Вследствие обстрелов боевиков повреждены жилые дома в н. п. Золотое-4

За минувшие сутки боевики 30 раз обстреляли украинские позиции

В результате обстрелов боевиков повреждены жилые и хозяйственные дома в н. п. Золотое-4. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС старший лейтенант Николай Бондарчук.

"Отмечена также активность врага на Попаснянском направлении, где противник открывал огонь в районах населенных пунктов Орехово и Катериновка. В результате ведения огня противника повреждения получили жилые и хозяйственные дома в населенном пункте Золотое-4. По факту повреждения зданий Национальной полицией начаты уголовные производства", - говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что активность противника как и раньше существенно увеличивается в вечернее время суток, с наступлением темноты.

"В течение минувших суток, 26 июня, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил существенных изменений не претерпела и оставалась контролируемой. Вместе с тем общее количество обстрелов по сравнению с 25 июня увеличилось с 24 до 30, при этом случаи применения противником тяжелого вооружения увеличились почти втрое - с 4 до 11", - отмечают в ООС.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на протяжении прошлых суток, 26 июня, пророссийские боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).