Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Вследствие обстрелов боевиков повреждены жилые дома в н. п. Золотое-4

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 14:47
Иллюстративное фото (facebook.com/Ігор Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/Ігор Иванов)

За минувшие сутки боевики 30 раз обстреляли украинские позиции

В результате обстрелов боевиков повреждены жилые и хозяйственные дома в н. п. Золотое-4. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС старший лейтенант Николай Бондарчук.

"Отмечена также активность врага на Попаснянском направлении, где противник открывал огонь в районах населенных пунктов Орехово и Катериновка. В результате ведения огня противника повреждения получили жилые и хозяйственные дома в населенном пункте Золотое-4. По факту повреждения зданий Национальной полицией начаты уголовные производства", - говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что активность противника как и раньше существенно увеличивается в вечернее время суток, с наступлением темноты.

"В течение минувших суток, 26 июня, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил существенных изменений не претерпела и оставалась контролируемой. Вместе с тем общее количество обстрелов по сравнению с 25 июня увеличилось с 24 до 30, при этом случаи применения противником тяжелого вооружения увеличились почти втрое - с 4 до 11", - отмечают в ООС.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на протяжении прошлых суток, 26 июня, пророссийские боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

В Луганской области задержали еще одного экс-боевика "ЛНР" В ходе спецоперации в Краматорске полиция задержала двоих боевиков
Теги публикации: обстрел, боевики, Золотое  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь