В ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе с начала марта

С начала марта на Донбассе потери вооруженных формирований России составили 21 человек погибшими и 31 - ранеными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Также в ООС отметили, что были уничтожены 3 единицы военной техники боевиков - автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач (легкий бронированный).

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий", - сообщили в ООС.

Напомним, 10 марта на Донбассе боевики обстреляли грузовик украинских военных. В результате трое украинских военных погибли, еще семь получили ранения. Также в один военный получил боевую травму и один был ранен в результате обстрела других позиций ООС боевиками.

За прошлые сутки, 9 марта, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.