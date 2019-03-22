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На Донбассе сбили два российских беспилотника

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 14:27
На Донбассе сбили два российских беспилотника
Фото: беспилотник (facebook.com/pressjfonews)

Радиус действия беспилотников достигает 600 километров

Украинские военнослужащие сбили два беспилотника, которые стоят на вооружении Российской Федерации. Об этом сообщил представитель Украины в рабочей группе по вопросам безопасности и обороны минской Трехсторонней контактной группы, генерал Богдан Бондарь в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Во время доклада Богдан Бондарь продемонстрировал сбитые беспилотники.

"Демонстрируем два образцы беспилотных летательных аппаратов российского производства. Один екзампляр был сбит 28 февраля в районе Новолуганська, где корректировал огонь. Они многоцелевые. Но они предназначены для фотоаэросъемки, передачи точных координат техники", - сообщил Бондарь.

По его словам, радиус действия беспилотников достигает 600 километров.

"Это разработки российского производства. На вооружении советской армии таких образцов никогда не было на вооружении ВСУ также не было. Указанные образцы стоят на вооружении РФ. Максимальный радиус действия в управляємому варианте оператором до 120 км, а без контроля по программе до 600 км", - сообщил Бондарь.

Ранее РБК-Украина сообщало, в начале введения перемирия - режима тишины на Донбассе состоялось 60 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины боевиками.

Кроме того, 22 марта в зоне ООС на Донбассе в результате обстрела погиб один украинский военный, еще трое ранены.

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Новости Украины беспилотникООС
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