Бойовики обстріляли сили ООС понад 50 разів з початку перемир’я

Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Обстріли також велися із зброї, яка вже мала бути відведена від лінії розмежування

З початку запровадження перемир’я - режиму тиші на сході України відбулось 60 обстрілів позицій Збройних сил України бойовиками. Про це повідомив представник України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Євген Марчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Марчук підкреслив, що обстріли у тому числі велися із зброї, яка вже мала бути відведена від лінії розмежування.

«Відбувається реалізація нашої ініціативи щодо режими тиші, яку ми оголосили 7 березня після завершення наших переговорів у режимі відеоконференції. Що ж після цього відбувається. Порушення відбулось буквально на другий день з боку російських військ. Станом на сьогодні. З 00:00 8 березня вже відбулось 60 обстрілів Збройних сил України. Обстріли велись в тому числі зі зброї, яка мала бути вже відведена далеко-далеко», - повідомив Марчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 березня, вранці, бойовики з 7.15 до 7.40 обстрілювали позиції українських військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, 7 березня Марчук повідомив, що в Мінську сторони переговорів домовилися про режим тиші в зоні бойових дій з півночі 8 березня.

Додамо, ТКГ в останній раз домовлялася про введення перемир'я на Донбасі з 29 грудня у зв'язку з новорічними та різдвяними святами. Однак його систематично зривали бойовики.