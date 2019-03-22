На Донбасі збили два російські безпілотники

Фото: безпілотник (facebook.com/pressjfonews)

Радіус дії безпілотників досягає 600 кілометрів

Українські військовослужбовці збили два безпілотники, які стоять на озброєнні Російської Федерації. Про це повідомив представник України в робочій групі з питань безпеки і оборони мінської Тристоронної контактної групи, генерал Богдан Бондар у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Під час доповіді Богдан Бондар продемонстрував збиті безпілотники.

"Демонструємо два зразки безпілотних літальних апаратів російського виробництва. Один екзампляр був збитий 28 лютого в районі Новолуганська, де коригував вогонь. Вони багатоцільові. Але вони призначені для фотоаерознімків, передачі точних координат техніки", - повідомив Бондар.

За його словами, радіус дії безпілотників досягає 600 кілометрів.

"Це розробки російського виробництва. На озброєнні радянської армії таких зразків ніколи не було, на озброєнні ЗСУ також не було. Зазначені зразки стоять на озброєнні РФ. Максимальний радіус дії в управляємому варіанті оператором до 120 км, а без контролю по програмі до 600 км", - повідомив Бондар.

Раніше РБК-Україна повідомляло, початку запровадження перемир’я - режиму тиші на Донбасі відбулось 60 обстрілів позицій Збройних сил України бойовиками.

Крім того, 22 березня в зоні ООС на Донбасі в результаті обстрілу загинув один український військовий, ще троє поранені.