ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі збили два російські безпілотники

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 14:27
На Донбасі збили два російські безпілотники
Фото: безпілотник (facebook.com/pressjfonews)

Радіус дії безпілотників досягає 600 кілометрів

Українські військовослужбовці збили два безпілотники, які стоять на озброєнні Російської Федерації. Про це повідомив представник України в робочій групі з питань безпеки і оборони мінської Тристоронної контактної групи, генерал Богдан Бондар у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна

Під час доповіді Богдан Бондар продемонстрував збиті безпілотники.

"Демонструємо два зразки безпілотних літальних апаратів російського виробництва. Один екзампляр був збитий 28 лютого в районі Новолуганська, де коригував вогонь. Вони багатоцільові. Але вони призначені для фотоаерознімків, передачі точних координат техніки", - повідомив Бондар. 

За його словами, радіус дії безпілотників досягає 600 кілометрів. 

"Це розробки російського виробництва. На озброєнні радянської армії таких зразків ніколи не було, на озброєнні ЗСУ  також не було. Зазначені зразки стоять на озброєнні РФ. Максимальний радіус дії в управляємому варіанті оператором до 120 км, а без контролю по програмі до 600 км", - повідомив Бондар.

Раніше РБК-Україна повідомляло, початку запровадження перемир’я - режиму тиші на Донбасі відбулось 60 обстрілів позицій Збройних сил України бойовиками.

Крім того, 22 березня в зоні ООС на Донбасі в результаті обстрілу загинув один український військовий, ще троє поранені.

З початку перемир’я на Донбасі загинули 5 українських військових У Лисичанську виявили схованку з боєприпасами
Новини України беспилотникООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся