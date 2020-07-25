В ООС рассказали о подготовке к всеобъемлющему прекращению огня

Подразделения Объединенных сил готовятся к началу режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Новое перемирие должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.

Об этом сообщает командование ООС.

Как рассказали в штабе, контролировать соблюдение перемирие командируют специальных военных, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Такие военнослужащие будут на каждой украинской позиции.

"Такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений ООС от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН", - объяснили в командовании.

Кроме того, в штабе готовы к провокациям противника с целью сорвать перемирие, как это неоднократно происходило ранее.

"Также штаб операции возвращает практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя", - добавили в командовании.

Напомним, начало перемирия на Донбассе с 27 июля было согласовано на последнем заседании Трехсторонней контактной группы.

Добавим, сегодня на Донбассе зафиксировали 11 вражеских обстрелов; наемники применяли против Объединенных сил запрещенное вооружение.