ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ООС проверили боеготовность бойцов Нацгвардии

Новина українською → Донбасс, Пятница 16 апреля 2021 17:00
В ООС проверили боеготовность бойцов Нацгвардии Фото: проверка боеготовности бойцов Нацгвардии (facebook.com/pressjfo)
Автор: РБК-Украина

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе проверили боевую готовность бойцов Нацгвардии. Особое внимание уделялось знанию военнослужащими своих действий при осложнении обстановки и возникновении непредвиденных ситуаций.

Об этом сообщила пресс-служба командования ООС в Facebook.

"Учитывая рост напряженности возле границ страны, сотрудники группы Национальной гвардии Украины в ООС проверили боевую готовность нацгвардейцев. Особое внимание было уделено знанию военнослужащими боевого расчета и алгоритма действий в случае осложнения ситуации", - отмечается в сообщении.

Фото: проверка боеготовности бойцов Нацгвардии (facebook.com/pressjfo)

Напомним, 15 апреля под эгидой миссии ООН на территорию временно-оккупированного Донбасса доставлено медоборудование для лечения и профилактики коронавируса. Гуманитарный груз включал в себя аппараты ИВЛ, переносные кислородные концентраторы, детские кислородные маски и другую медтехнику.

Отметим, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц разного типа вооружения и военной техники на оккупированной территории. Вся эта техника пророссийских боевиков была размещена с нарушением.

РБК-Украина ранее сообщало, что с начала 15 апреля оккупационные силы трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Нацгвардия ООС
NEWS
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса