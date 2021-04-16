В ООС проверили боеготовность бойцов Нацгвардии

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе проверили боевую готовность бойцов Нацгвардии. Особое внимание уделялось знанию военнослужащими своих действий при осложнении обстановки и возникновении непредвиденных ситуаций.

Об этом сообщила пресс-служба командования ООС в Facebook.

"Учитывая рост напряженности возле границ страны, сотрудники группы Национальной гвардии Украины в ООС проверили боевую готовность нацгвардейцев. Особое внимание было уделено знанию военнослужащими боевого расчета и алгоритма действий в случае осложнения ситуации", - отмечается в сообщении.

Напомним, 15 апреля под эгидой миссии ООН на территорию временно-оккупированного Донбасса доставлено медоборудование для лечения и профилактики коронавируса. Гуманитарный груз включал в себя аппараты ИВЛ, переносные кислородные концентраторы, детские кислородные маски и другую медтехнику.

Отметим, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц разного типа вооружения и военной техники на оккупированной территории. Вся эта техника пророссийских боевиков была размещена с нарушением.

РБК-Украина ранее сообщало, что с начала 15 апреля оккупационные силы трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали.