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В ООС підтвердили обстріл журналістів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     07.04.2020 - 16:25
В ООС підтвердили обстріл журналістів на Донбасі
Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики скинули з БПЛА гранату поряд із автомобілем журналістів

У зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування здійснили обстріл українських позицій за допомогою безпілотного літального апарату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що обстріл відбувся поблизу Красногорівки. Так, НЗФ застосували БПЛА, з якого скинули осколковий заряд ВОГ-17.

"В результаті атаки БПЛА був пошкоджений автомобіль знімальної групи одного з телеканалів. Граната розірвалася за кілька метрів від транспортного засобу, внаслідок чого осколки влучили в бокове скло та кузов автівки. В салоні в цей час перебували представники ЗМІ та пресофіцерка одного з підрозділів ОС, яка здійснювала їх супровід", - йдеться у повідомленні.

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Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 7 квітня 2020 р.

За інформацією штабу ООС, в результаті інциденту ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав.

"Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", - наголосили у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Донбасі під обстріл потрапив автомобіль знімальної групи телеканалу "Україна". За словами кореспондента Олександра Махова, бойовики цілили саме в автомобіль.

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