В ООС констатировали соблюдение режима тишины на Луганском и Донецком направлениях

На Мариупольском направлении боевики проявляли незначительную активность

На Луганском и Донецком направлениях сегодня в течение дня, 21 июня 2018 года, сохранялся режим тишины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил в Facebook.

"На протяжении текущих суток, от 7-ми утра и до 18 часов вечера противник продолжил вооруженные провокации против украинских войск на отдельных направлениях. Режим тишины сохранялся сегодня на Луганском и Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на Мариупольском направлении боевики проявляли незначительную активность. В частности, боевики обстреляли украинские позиции вблизи Каменки, Лебединки, Новоазовска и Гнутово.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию. В ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских защитников нет", - сообщают в штабе.

Сводка по состоянию на 18:00 18 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Ситуация в районе проведения операции... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 21 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) уже переоборудовали четыре блокпоста.