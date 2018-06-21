У ООС констатували дотримання режиму тиші на Луганському та Донецькому напрямках

На Маріупольському напрямку бойовики проявляли незначну активність

На Луганському та Донецькому напрямках сьогодні впродовж дня, 21 червня 2018 року, зберігався режим тиші,. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції об’єднаних сил у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18 години вечора противник продовжував збройні провокації проти українських військ на окремих напрямках. Режим тиші зберігався сьогодні на Луганському та Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, на Маріупольському напрямку бойовики проявляли незначну активність. Зокрема, бойовики обстріляли українські позиції поблизу Кам’янки, Лебединки, Новоазовська та Гнутового.

"Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію. В ході бойових дій сьогодні втрат серед українських захисників немає", - повідомляють у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) вже переобладнали чотири блокпоста.