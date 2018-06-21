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Інтерв'ю

У ООС констатували дотримання режиму тиші на Луганському та Донецькому напрямках

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 18:08
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

На Маріупольському напрямку бойовики проявляли незначну активність

На Луганському та Донецькому напрямках сьогодні впродовж дня, 21 червня 2018 року, зберігався режим тиші,. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції об’єднаних сил у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18 години вечора противник продовжував збройні провокації проти українських військ на окремих напрямках. Режим тиші зберігався сьогодні на Луганському та Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні. 

Разом з тим, на Маріупольському напрямку бойовики проявляли незначну активність. Зокрема, бойовики обстріляли українські позиції поблизу Кам’янки, Лебединки, Новоазовська та Гнутового.

"Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію. В ході бойових дій сьогодні втрат серед українських захисників немає", - повідомляють у штабі.

 

Зведення станом на 18:00 18 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Ситуація в районі проведення операції...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) вже переобладнали чотири блокпоста.

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Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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