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На Донбасі вже переобладнали чотири блокпоста, - штаб

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 10:56
Фото: блокпост на Донбасі (police.dn.ua)
Фото: блокпост на Донбасі (police.dn.ua)

В зоні ООС скорочують кількість блокпостів

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) вже переобладнали чотири блокпоста. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що на Донбассі продовжується робота по оптимізації кількості блокпостів та підвищення їх ефективності.

"У той же час, акцент ставиться на недопущенні переміщення через території проведення операції Об'єднаних сил зброї, вибухівки, наркотичних і заборонених речовин. На сьогодні вже реалізована програма по переформатуванню чотирьох блокпостів. Програма по переобладнанню решти контрольних об'єктів буде реалізована найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

 
БЛОКПОСТИ В ОБ'ЄДНАНИХ СИЛАХ - ШВИДКІСТЬ, ЗРУЧНІСТЬ, БЕЗПЕКА

В Об’єднаних силах відбуваються заходи з покращення якості роботи блокпостів на територіях Луганської та Донецької областей. Проходить оптимізація кількості блокпостів та підвищення їх ефективності. Для мирного населення створюються умови, які зменшують соціальну напругу під час проходу через контрольні пункти. В той же час, акцент ставиться на недопущенні переміщення через території проведення операції Об’єднаних сил зброї, вибухівки, наркотичних та заборонених речовин тощо. На сьогодні вже реалізовано програму щодо переформатування чотирьох блокпостів. Програма з переобладнання іншої частини контрольних об’єктів буде реалізована найближчим часом.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 21 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області скоротиться кількість блокпостів на дорогах з 15 до 8.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, блокпост  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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