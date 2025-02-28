ООН зупинила деякі програми підтримки в Україні, - Гутерріш

Гутерріш зауважив, що масштабні скорочення витрат США на допомогу, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом, суперечать інтересам Вашингтона.

"Зменшення гуманітарної ролі та впливу Америки суперечитиме американським інтересам у всьому світі. Я можу лише сподіватися, що ці рішення можна буде скасувати на основі більш ретельного аналізу", - сказав він.

Він розповів, що скорочення витрат призвели до призупинки гуманітарної допомоги в деяких регіонах України.

"В Україні в ключових регіонах призупинено реалізацію програм із використанням готівкових коштів, які є ключовим елементом гуманітарної допомоги, розрахованої на 1 мільйон осіб", - наголосив він.