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ООН зупинила деякі програми підтримки в Україні, - Гутерріш

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки скоротили допомогу, що надавалась ООН. Це призвело до призупинки гуманітарної допомоги в деяких регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Гутерріш зауважив, що масштабні скорочення витрат США на допомогу, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом, суперечать інтересам Вашингтона.

"Зменшення гуманітарної ролі та впливу Америки суперечитиме американським інтересам у всьому світі. Я можу лише сподіватися, що ці рішення можна буде скасувати на основі більш ретельного аналізу", - сказав він.

Він розповів, що скорочення витрат призвели до призупинки гуманітарної допомоги в деяких регіонах України.

"В Україні в ключових регіонах призупинено реалізацію програм із використанням готівкових коштів, які є ключовим елементом гуманітарної допомоги, розрахованої на 1 мільйон осіб", - наголосив він.

США скорочує витрати

Нагадаємо, що раніше в адміністрації Трампа звинуватили Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), що займалось допомогою іноземним державам, у витратах.

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що іноземна допомога - це не благодійність і має просувати інтереси США. Офісу USAID в Україні теж було доручено припинити програми.

Вчора адміністрація Трампа заявила, що припиняє понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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