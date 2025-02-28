ООН остановила некоторые программы поддержки в Украине, - Гутерриш

Гутерриш отметил, что масштабные сокращения расходов США на помощь, введенные американским президентом Дональдом Трампом, противоречат интересам Вашингтона.

"Уменьшение гуманитарной роли и влияния Америки будет противоречить американским интересам во всем мире. Я могу лишь надеяться, что эти решения можно будет отменить на основе более тщательного анализа", - сказал он.

Он рассказал, что сокращение расходов привели к приостановке гуманитарной помощи в некоторых регионах Украины.

"В Украине в ключевых регионах приостановлена реализация программ с использованием наличных средств, которые являются ключевым элементом гуманитарной помощи, рассчитанной на 1 миллион человек", - подчеркнул он.