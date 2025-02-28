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ООН остановила некоторые программы поддержки в Украине, - Гутерриш

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки сократили помощь, предоставляемую ООН. Это привело к приостановке гуманитарной помощи в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Гутерриш отметил, что масштабные сокращения расходов США на помощь, введенные американским президентом Дональдом Трампом, противоречат интересам Вашингтона.

"Уменьшение гуманитарной роли и влияния Америки будет противоречить американским интересам во всем мире. Я могу лишь надеяться, что эти решения можно будет отменить на основе более тщательного анализа", - сказал он.

Он рассказал, что сокращение расходов привели к приостановке гуманитарной помощи в некоторых регионах Украины.

"В Украине в ключевых регионах приостановлена реализация программ с использованием наличных средств, которые являются ключевым элементом гуманитарной помощи, рассчитанной на 1 миллион человек", - подчеркнул он.

США сокращает расходы

Напомним, что ранее в администрации Трампа обвинили Агентство США по международному развитию (USAID), которое занималось помощью иностранным государствам, в расходах.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что иностранная помощь - это не благотворительность и должна продвигать интересы США. Офису USAID в Украине тоже было поручено прекратить программы.

Вчера администрация Трампа заявила, что прекращает более 90% помощи иностранным государствам со стороны Агентства США по международному развитию (USAID).

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