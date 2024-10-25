В ООН зробили заяву про візит Гутерріша в Україну

За даними ЗМІ, заступник речника генсека ООН Фархан Хак не підтвердив, що візит Гутерріша в Україну скасували зі сторони Києва через саміт БРІКС.

"Ми намагаємося організувати візит у взаємно зручний час. Вони (Зеленський і Гутерреш - ред.) обговорили візит під час зустрічі у вересні", - сказав Хак.

Що цьому передувало

Сьогодні у ЗМІ поширилась інформація про те, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерріша до України нібито через його участь у саміті БРІКС.

Згодом джерела РБК-Україна в Офісі президента підтвердили цю інформацію.

"Після Казані (Гутерріш) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані", - сказало джерело в адміністрації президента України.

Варто зауважити, що під час розмови з Путіним у Казані Гутерріш в черговий раз заявив, що "російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права".

Після цього українське МЗС розкритикувало рішення Гутерріша відвідати Казань. Там також нагадали, що він не був присутній на саміті миру, організованому Україною у Швейцарії у червні.

Саміт БРІКС

БРІКС - це обєднання найбільших за площею та населенням слабо розвинених країн. До її складу входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка.

Днями у Казані відбувся черговий саміт БРІКС, на якому були присутні велика кількість представників країн Глобального Півдня. Його відвідали генсек ООН Антоніу Гутерріш, лідери Індії Нарендра Моді та Китаю Сі Цзіньпін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.