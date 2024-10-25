В ООН сделали заявление о визите Гутерриша в Украину

По данным СМИ, замглавы генсека ООН Фархан Хак не подтвердил, что визит Гутерриша в Украину отменили со стороны Киева из-за саммита БРИКС.

"Мы пытаемся организовать визит во взаимно удобное время. Они (Зеленский и Гутерреш – ред.) обсудили визит во время встречи в сентябре", - сказал Хак.

Что этому предшествовало

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину якобы из-за его участия в саммите БРИКС.

Впоследствии источники РБК-Украина в Офисе президента подтвердили эту информацию.

"После Казани (Гутерриш) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравого смысла и международного права в Казани", - сказал источник в администрации президента Украины.

Следует отметить, что во время разговора с Путиным в Казани Гутерриш в очередной раз заявил, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права".

После этого украинский МИД подверг критике решение Гутерриша посетить Казань. Там также напомнили, что он не присутствовал на саммите мира, организованном Украиной в Швейцарии в июне.

Саммит БРИКС

БРИКС – это объединение крупнейших по площади и населению слабо развитых стран. В ее состав входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

На днях в Казани прошел очередной саммит БРИКС, на котором присутствовало большое количество представителей стран Глобального Юга. Его посетили генсек ООН Антониу Гутерриш, лидеры Индии Нарендра Моди и Китая Си Цзиньпин.

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