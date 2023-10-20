ООН знайшла нові докази військової агресії в Україні

"Комісія знайшла нові докази того, що російська влада вчинила порушення міжнародних прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також відповідні злочини на територіях, які опинилися під її контролем в Україні", - сказано у звіті.

Зокрема мова йде про напади в містах Умань і Херсон. ООН задокументувала ті напади, які стосуються цивільних об'єктів:

житлових будинків,

залізничної станції,

магазинів,

складу для цивільного використання.

Росія рішуче заперечує вчинення звірств і нападів на цивільне населення в Україні.

Також було задокументовано випадки зґвалтувань "із застосуванням сили або психологічного примусу".

"Більшість інцидентів сталися після того, як злочинці увірвалися в будинки жертв. Жертви повідомляли про зґвалтування під дулом пістолета і погрози вбивством або заподіянням іншої серйозної шкоди жертвам або їхнім родичам", - пише ООН.

Знайдено докази переміщення 31 дитини з України до Росії в травні минулого року. Комісія "дійшла висновку, що це була незаконна депортація і воєнний злочин".

Депортація українських дітей

Наприкінці червня перша леді України Олена Зеленська заявляла, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, адже росіяни відмовляються сприяти чи хоч якось допомагати.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Воєнні злочини Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування можливого воєнного злочину російських окупантів, від якого постраждав німець, у Гостомелі Київської області.

Західні прокурори та правозахисники разом з українськими колегами хочуть задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни. Досьє на всіх причетних планується надіслати до Міжнародного кримінального суду.

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