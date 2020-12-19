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В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в период пандемии COVID-19

Суббота 19 декабря 2020 05:04
В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в период пандемии COVID-19
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Около 3 млн мигрантов оказались в затруднительном положении из-за ограничений, вызванных COVID-19 и закрытием границ. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отмечают, что ситуация с правами человека ухудшилась.

Об этом пишет "Голос Америки".

Общество столкнулось ж тремя основными проблемами.

"Первая – это доступ к услугам и профилактике COVID-19 в некоторых странах. Когда человек не имеет документов, он часто боится получить доступ к необходимым услугам, потому что не знает, будет ли он обнаружен, задержан и, возможно, депортирован. Вторая проблема, напрямую связанная с COVID-19 – это права человека и пограничный контроль... Третья большая проблема – содержание мигрантов под стражей. Люди находятся в переполненных помещениях, не имеют доступа к медицинским услугам", – рассказала советник УВК ООН по правам человека Каролина Эрнандес.

США остаются наиболее привлекательной для мигрантов страной мира, в которой проживает более 50 млн мигрантов. В мире всего насчитывается около 272 млн мигрантов. ООН считает мигрантом любого, кто меняет страну своего проживания, независимо от причины.

РБК-Украина писало, что в Европе выросли антисемитские настроения во время пандемии коронавируса.

Напомним, в МИД Украины заявили, что Россия цинично использовала пандемию коронавируса для наступления на права человека в оккупированном Крыму.

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