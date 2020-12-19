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В ООН заявили про погіршення ситуації з правами людини в період пандемії COVID-19

Субота 19 грудня 2020 05:04
В ООН заявили про погіршення ситуації з правами людини в період пандемії COVID-19
Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Близько 3 млн мігрантів, що опинилися в скрутному становищі з-за обмежень, викликаних COVID-19 і закриттям кордонів. В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зазначають, що ситуація з правами людини погіршилася.

Про це пише "Голос Америки".

Суспільство зіткнулося з трьома основними проблемами.

"Перша – це доступ до послуг і профілактики COVID-19 в деяких країнах. Коли людина не має документів, він часто боїться отримати доступ до необхідних послуг, тому що не знає, чи буде він знайдений, затриманий і, можливо, депортований. Друга проблема безпосередньо пов'язана з COVID-19 – це права людини і прикордонний контроль... Третя велика проблема – утримання мігрантів під вартою. Люди знаходяться в переповнених приміщеннях, що не мають доступу до медичних послуг", – розповіла радник УВК ООН з прав людини Кароліна Ернандес.

США залишаються найбільш привабливою для мігрантів країною світу, в якій проживає більш 50 млн мігрантів. У світі налічується близько 272 млн мігрантів. ООН вважає мігрантом будь-якого, хто змінює країну свого проживання, незалежно від причини.

РБК-Україна писало, що в Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії коронавіруса.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що Росія цинічно використовувала пандемію коронавіруса для наступу на права людини в окупованому Криму.

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