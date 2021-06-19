В ООН заявили об угрозе гражданской войны в Мьянме и призвали к оружейному эмбарго

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которой осудила военный переворот в Мьянме и призвала к введению эмбарго на поставки оружия в страну. Резолюцию приняли большинством голосов - ее поддержали 119 стран.

Только одна страна - Беларусь - проголосовала против резолюции, при этом Китай, Россия и еще 34 страны воздержались. Китай утверждал, что внешнее давление может ухудшить ситуацию, но не исключил эмбарго на поставки оружия в будущем.

Также в ООН заявили об угрозе начала гражданской войны.

Отмечается, что проект резолюции поддерживает, дополняет и укрепляет усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по возврату Мьянмы на путь демократии. Он осуждает применение смертоносной силы вооруженными силами Мьянмы, подтверждает поддержку Генассамблеей населения и требует привлечения к ответственности за преступления против него.

Резолюция также призывает вооруженные силы немедленно и безоговорочно освободить чиновников и политиков, задержанных после переворота, "а также всех тех, кто был произвольно задержан, обвинен или арестован".

FT пишет, что таким образом Генассамблея выразила "символический, но резкий глобальный упрек военной хунте Мин Аун Хлаинга". Посол ЕС Олоф Скуг сказал, что резолюция "посылает сильный и мощный сигнал", назвав ее "самым широким и универсальным осуждением ситуации в Мьянме на сегодняшний день".